Alessandro Matri, ex calciatore e opinionista, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Non è il momento degli annunci secondo me. Perché annunciare in questo momento che Osimhen può partire? De Laurentiis dopo aver sbagliato due allenatori ed in una situazione del genere perché deve parlare di Osimhen? Il post Spalletti poteva essere migliore, ma anche il post Garcia doveva essere migliore".