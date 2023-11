Infortunio Olivera, l'ex ortopedico SSC Napoli: "Nessun bisogno di intervento chirurgico, può recuperare anche in un mese"

Notizie calcio. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport , è intervenuto il dottor Angelo Cavallo, chirurgo ortopedico e traumatologo, in passato consulente ortopedico anche per la SSC Napoli.

"L'infortunio di Olivera è molto delicato. I legamenti collaterali mediali servono a dare stabilità al ginocchio nei movimenti laterali. In questo caso siamo davanti ad una lesione di secondo grado, quindi possiamo parlare di piccola elongazione. Ora bisogna attendere i tempi biologici di guarigione. Non servirà alcun intervento chirurgico, ma semplicemente aspettare che il calciatore inizi il proprio percorso riabilitativo dopo un periodo di riposo.

Tempi di recupero? Due mesi, ma anche meno. Intorno ai 45 giorni si può già pienamente recuperare, a volte basta anche un mesetto scarso per alcuni elementi. Prima bisogna attendere la riparazione del legamento, senza tenere troppo fermo il calciatore nel mentre. Ad Olivera verrà dato un supporto esterno tramite bendaggio o tutore, cosicché il ragazzo potrà iniziare la fisioterapia per accelerare i tempi di recupero.

Questo percorso viene seguito nel tempo, qui verrà fuori la bravura dello staff sanitario del Napoli. E' un cammino che ha diversi step, fino alla ripresa del completo gesto atletico. Il vero banco di prova sarà quando Olivera verrà nuovamente chiamato a fare i cambi di direzione. Raffaele (Canonico, ndr) ha un'esperienza decennale e non ha più nulla da dimostrare, è un riferimento per tutta la medicina sportiva italiana. Il Napoli è in ottime mani.

Osimhen? La sua gestione è fondamentale, il rischio di ricadute muscolari è sempre dietro l'angolo. Sforzarlo oltremodo può essere dannoso per il ragazzo e per il Napoli. La sua mezz'ora di Bergamo è stata essenziale per valutarlo al meglio per lo staff medico. E direi che la risposta è stata assolutamente positiva da parte del ragazzo".