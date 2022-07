Calcio Napoli - Mathias Olivera, terzino sinistro del Napoli, ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione con la maglia del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Martin Caceres è la prima persona che mi viene in mente, ha giocato molti anni qui in Italia. Paragone con Theo Hernandez? Theo è un giocatore molto forte, condivido con lui molti tratti offensivi ma sono pronto a farmi valere in campo"?.