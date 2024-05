Mastellone a CN24: "Osimhen via? Per 100 mln cederei anche Kvaratskhelia per rifondare la squadra nel segno di Conte" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Il commendatore Gaetano Mastellone, presidente del Club Napoli Sorrento, ha parlato a CalcioNapoli24 a margine delle premiazioni dell'Oscar campano 2024 'Pasquale D'Angelo':

"Siamo principi, vogliamo Conte: farà bene e avremo un grande Napoli e si giocherà una volta alla settimana e questa cosa ci aiuterà. Vado sempre allo stadio e a Dimaro e posso dire che i mali sono iniziati proprio dal ritiro. Mastico calcio e si vedeva che c'era qualcosa che non andava, nella preparazione e nei rapporti. Sono una persona che guarda avanti, è passato, ora guardiamo avanti che le cose miglioreranno. Facciamo meno polemiche, anche noi tifosi. Osimhen? No penso ad alcun nome in particolare ma la società saprà fare bene. Probabilmente non ci sarà neanche Kvaratskhelia: mi porto a casa 100mln e con 200mln si può fare tutta la squadra. Lasciamo fare a Conte".