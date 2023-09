L'ex centrocampista Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà, parla così del momento del Napoli e di quello del Milan: "La vittoria in Europa serviva come il pane agli azzurri di Garcia, anche se è arrivata fortunosamente va bene. È un Napoli che fatica, Osimhen fatica a ricevere palloni, mancano diversi giocatori. Magari rientreranno nella condizione giusta ma per ora non fanno la differenza".