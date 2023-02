Massimo Orlando: "Empoli? Spalletti fa bene a dire certe cose. Sul paragone tra Jorginho e Lobotka..."

Calcio Napoli - Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Un flash iniziale?

"Il tiro a giro di Di Maria. Per il 99% dei giocatori è impossibile, io credo che anche in allenamento ne faccia. Ha messo la palla dove nessuno può arrivare, gol pazzesco".

Napoli, c'è il pericolo che l'euforia diventi presunzione?

"Assolutamente no. Sono mesi che questi ragazzi stano dimostrando di avere personalità, carattere. Fa bene Spalletti a dire certe cose. Questa squadra però ha dimostrato di avere tutte le qualità per non andare in difficoltà con nessuno. A Empoli gli brucia per quello che è succeso lo scorso anno, ma non credo ci siano problemi".

Lobotka più forte di Jorginho?

"Hanno trovato un super giocatore in un ruolo fondamentale. Fa da raccordo tra i reparti. Jorginho è molto importante ma Lobotka da inizio stagione non ha sbagliato nulla, è un punto di riferimento per i compagni. E' sempre molto sicuro della giocata, avere un regista così è un lusso. Ha trovato un altro grande giocatore".