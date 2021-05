Napoli - Giuseppe Mascara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sono certo e fiducioso che Osimhen diventerà uno degli attaccanti più forti in circolazione. Ho giocato insieme a Cavani e devo dire che è un extraterreste. Per tutta la settimana si prepara in maniera maniacale, è di uno spessore pazzesco"