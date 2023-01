Martorelli: "Napoli-Juve non deciderà lo scudetto ma può decidere un'altra cosa, vi spiego"

Giocondo Martorelli a Pitti a Firenze, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato del mercato e del Napoli:

"Nel mercato di questo gennaio non mi aspetto sorprese, tutte le società importanti italiane sono in sofferenza e non possono portare a casa giocatori che possano cambiare totalmente il livello. Chi rischia di retrocedere troverà invece modo di migliorare le rose. Napoli-Juve non deciderà lo scudetto ma può decidere il cammino tranquillo dei partenopei se dovessero vincere. E' comunque la squadra più attrezzata di tutte".