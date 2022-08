Martorelli: "Il Napoli ha fatto passi indietro mentre la Roma in avanti: gli azzurri hanno perso un campione"

Intervenuto su TMW Radio durante la trasmissione A Tutto Mercato, l'agente Giocondo Martorelli ha commentato i temi di attualità, a partire dall'accelerata della Juventus per Kostic: "È un ragazzo con delle qualità notevoli, che andrebbe ad arricchire un reparto già di livello. In una società così importante è necessario avere giocatori del genere, perché ha caratteristiche diverse rispetto agli esterni che sono già presenti in rosa. Con il rientro di Chiesa la Juventus si troverà più che completa in quella zona di campo. Gli altri problemi riguardano piuttosto il centrocampo e il terzino sinistro. Pogba dovrà saltare parecchie partite, ma due mesi alla fine passano e la Juve ha le possibilità di rimpiazzarlo. Ad oggi Allegri spera di poter avere a disposizione un giocatore di Paredes, in attesa delle uscite come quelle di Arthur e Rabiot”.

Sul fronte offensivo il Napoli è completo?

“In quel reparto la squadra è attrezzata, ma la valutazione va fatta nel complesso, perché in difesa si è perso un campione come Koulibaly, senza nulla togliere a Kim. A centrocampo bisognerà gestire le diverse situazioni contrattuali. In questo momento la Roma ha fatto più di un passo in avanti, mentre il Napoli parte dietro”.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli