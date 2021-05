Martorelli difende Gattuso: "Non può essere crocifisso per aver perso la Champions all'ultima giornata"

Napoli Calcio - Giocondo Martorelli ha parlato in diretta su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto:

"Bisogna essere al di sopra dai momenti che può avere un tifoso appassionato: il giudizio su Gattuso deve essere a 360 gradi, è un allenatore molto bravo e non può essere crocifisso perché all'ultima giornata non ha raggiunto la Champions. Non dimentichiamoci tutto ciò che ha dovuto sopportare, infortuni come Osimhen, Mertens e persino Koulibaly nel finale. Ieri erano in vantaggio, se prendono gol su lancio di 50 metri e su errore individuale non è colpa dell'allenatore. Riduttivo addossargli responsabilità. Anche perché non è che in Champions ci sia andato qualcuno di bassa classifica... Stava per tenere fuori la Juventus! Vero, aveva il destino nelle sue mani ma ieri gli sono mancati i giocatori più importanti. Forse mancavano energie dopo la rincorsa straordinaria".