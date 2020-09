Martorelli a CN24: "Milik a 30mln? Nessuno lo acquista a questo prezzo! Se l'affare Koulibaly è legato solo ai bonus difficilmente salterà"

Calciomercato Napoli - L’intermediario di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli resta fermo sul mercato? Se fosse così, resterebbe una ottima squadra: molti tifosi sarebbero ben lieti, dato che non gli interessano le questioni di bilancio. Il valore non si discuterebbe, anche Ghoulam potrebbe essere una risorsa se dovesse ritrovare la condizione.

Il problema Milik riguarderebbe solo l’aspetto economico, dato che a febbraio potrebbe accordarsi liberamente con altre squadre. Sono convinto che alla fine l’affare Koulibaly, se fosse legato soltanto ai bonus, difficilmente potrebbe saltare.

Serie A? I tempi stringono, magari tra nove giorni non potrebbe essere nemmeno completata la vendita di Kalidou Koulibaly perciò trovare un sostituto all’altezza sarebbe difficile: il Napoli in passato ha dimostrato di avere idee per fare fronte alle cessioni, magari subito dopo l’addio potrebbe portare a casa il suo potenziale sostituto.

Se una società come il Napoli pensa ad obiettivi sportivi importanti, non sarebbe la politica giusta vendere i propri migliori giocatori: di solito si vince con i giocatori di primissimo piano, in Italia ed in Europa.

L’esperienza Allan è stata pagata a caro prezzo, ci sono 30-40 milioni di differenza tra il prezzo di vendita attuale e quello di un paio d’anni fa. Magari con Milik, da esterno, posso dire che la richiesta di 30 milioni non troverà nessun acquirente proprio perchè tra pochi mesi potrà firmare a zero”