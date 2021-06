Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Toma Basic è un calciatore importante e che può crescere molto, in Ligue 1 ha avuto molta continuità. Tenendo conto dell’età magari anche lui farà parte della Croazia. Fabian Ruiz il principale indiziato per una cessione. Poi anche Koulibaly e Lozano hanno molto mercato”.