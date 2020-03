Martino: "Torino a rischio retrocessione, le parole di Cairo sono poco sportive. Ripartenza? Il Napoli ha una rosa ampia per gestire le tante gare"

Ultime calcio - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non riesco a comprendere le parole del presidente del Torino, solo perchè è a rischio retrocessione. Comportante poco sportivo. Il terreno perduto si può recuperare, sarà un momentaccio per i calciatori: una stagione compressa in un mese e mezzo. Meglio giocare che stare a casa. Il Napoli ha una rosa ampia, potrebbe scegliere i calciatori giusti, facendo riposare chi ha tirato di più corda. Il taglio degli stipendi consentirebbe di recuperare un po' di soldi vista la crisi".