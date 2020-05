Martino sull'assenza di Higuain nella top 11 argentina del Napoli: "Resta un fuoriclasse, tra i più grandi di sempre in maglia azzurra"

Notizie Napoli calcio. Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Assenza di Higuain nella top 11 argentina del Napoli? Higuain è stato uno dei più grandi centravanti della storia del Napoli. Conosciamo bene l’opinione dei napoletani sul Pipita, ma resta un fuoriclasse per quanto fatto con la maglia azzurra. Non ci dimentichiamo che il bomber più prolifico in una singola stagione in Serie A, io in quella formazione l’avrei inserito”.