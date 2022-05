Martino: "Spezia? Politano dal 1’, perchè Spalletti ora dovrebbe cambiare la formazione titolare?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La festa d’addio di Lorenzo Insigne? Ci si rende conto di cosa si lascia solo nel momento dell’addio, la sua mancanza si avvertirà: ci eravamo abituati ai suoi colpi, pensiamo anche all’ultima partita contro il Genoa in cui ha messo in mostra il suo repertorio di alta scuola. Sono dell’idea che sia uno dei talenti migliori in Italia e non sarà facile dimenticarlo.

Spezia-Napoli? Sempre partite difficili e complicate, ricordo anche ai tempi della Serie C. Farà molto caldo visto l’orario delle 12.30, sarà l’ultima anche per alcuni giocatori dello Spezia che si è salvato in maniera anche sorprendente e con serenità. Non ci sarà Lozano, quindi credo giocherà Politano dal 1’: perchè Spalletti ora dovrebbe cambiare la formazione titolare?

Rrahmani sembrava non da Napoli, invece ha dimostrato di meritare un posto da titolare: essenziale, pulito e sempre puntuale. La sua stagione è stata ottima”