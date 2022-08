Martino: "Sono preoccupato, il Napoli non è pronto per la nuova stagione. Non capisco perché non arrivino i rinforzi"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli non è una squadra ancora pronta. Mancano ancora dei giocatori e tra 10 giorni ci sarà l'inizio della nuova stagione. Il Napoli deve ancora inserire dei tasselli, non sono più convinto rispetto a come lo ero una settimana fa. Ora quei giocatori che dovevano arrivare ancora non sono arrivati. Kepa e Navas sono due grandi portieri a livello internazionale, sono entrambi forti e non capisco il motivo per cui ancora nessuno è arrivato".