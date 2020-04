Martino: "Si deve tornare a giocare! I verdetti devono arrivare dal campo e dalle gare giocate. Sul mercato del Napoli..."

Ultime calcio Napoli - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"I dati sull'energenza sono positivi e le persone, sbagliando, cominciano a rilassarsi. Non si deve essere così, noi napoletani siamo stati bravissimi e abbiamo dato dimostrazione di attaccamento alla vita. Ci dipingono come su anarchico, si esagera anche qui ma come in altre parti d'Italia. Bisogna stare ancora più attenti in questi giorni. Ripresa campionato? Bisogna giocare, si deve tornare a giocare: i verdetti devono arrivare dal campo e dalle gare giocate. Ho ancora la speranza che a metà giugno si possa tornare a giocare, credo che si possa fare ancora. Se non si sbilanciano gli esperti, non possiamo farlo noi. Mercato Napoli? Boga mi piace tanto, è veloce e sa saltare l'uomo con facilità. E' per il futuro un crack del campionato italiano. Se superi l'esame Napoli, dopo devi solo andare in un top club europeo per crescere ancora di più. Tsimikas? Mi piace anche lui, mi ha impressionato. Ho visto una gara pazzesca di Europa League, Arsenal-Olympiakos, e lui fece una gara pazzesca. Forse gli manca qualche centimetro ma è molto bravo. Jovic? Giovanissimo ma non è ancora esploso del tutto nel Real Madrid, in Spagna con la camiseta blanca non è facile e con Benzema davanti che non molla nulla. Azmoun? Un altro calciatore interessante: lo scouting del Napoli lavora con numeri e statistiche e il suo profilo è interessante. Può essere la giusta intuizione ed è un profilo che piace anche a Gattuso".