Martino: "Se Demme cominciasse anche a segnare sarebbe un affarone e non più un affare"

Ultimissime calcio Napoli - Carmine Martino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il goal di Demme era inaspettato, lui è uno che non segna mai invece dopo sole due partite è andato già in rete. La metamorfosi del Napoli si chiama Diego Demme. Guardando ciò che è successo credo che Gattuso stia ottenendo dei risultati col 4-3-3 perchè sono arrivati i giocatori giusti per questo modulo. Se Demme cominciasse anche a segnare non sarebbe più un affare, ma un affarone".