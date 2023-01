Martino: "Scontri tifosi Napoli-Roma? Sorrido, chi era lì ieri sera magari ha tifato per i giallorossi contro il Milan"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha fatto una grande prestazione, come nella prima parte di stagione: tra Sampdoria ed Inter c’è una bella differenza, ma ieri gli azzurri hanno sempre avuto il pallino del gioco.

La nota del Napoli sugli scontri tra i tifosi è giusta, il mondo del calcio deve capire che episodi del genere non hanno posto. Continuo a rimanere sconcertato da ciò che è successo ieri, e se non sono napoletani e romanisti sono altre tifoserie: è un modo di intendere il calcio che non ha senso, fa sorridere pensare che i napoletani che ieri erano all’area di servizio poi magari ieri tifavano la Roma contro il Milano”