Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Maurizio Sarri alla Juventus? Beh, mi farebbe cadere un castello devo dire, non so, non lo vedo sulla panchina dei bianconeri. Se proprio a fine stagione dovesse lasciare il Chelsea, l'allenatore ex Napoli, se tornasse in Italia, lo vedrei sulla panchina del Milan per il post Gattuso".