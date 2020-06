Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.in:

“La favorita per mercoledì è la Juventus, ma il fatto che abbia perso la Supercoppa può essere un fattore negativo per il Napoli. A parte Pechino, ma il Napoli c’è sempre saputo stare nelle finali. Poi Gattuso quest’anno ha già battuto Sarri, chissà che non possa farlo anche mercoledì”.