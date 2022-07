Martino: "Questo Napoli è targato Giuntoli, è stato lui a costruirlo. Raspadori ha 22 anni e gioca già da 3 anni in Serie A"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli deve creare la chimica giusta e potrebbe essere davvero molto forte. Questo è il primo vero Napoli costruito da Giuntoli, rivoluzione totale con i grandi leader andati via. Il Napoli può far divertire ancora il popolo azzurro. Raspadori ha 22 anni e gioca già da 3 anni in Serie A, con oltre 70 presenze. Lo stadio Maradona deve tornare una bolgia con i tifosi".