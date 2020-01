Martino: "Petagna fondamentale per Gattuso, deve segnare più gol"

Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Petagna è un buon attaccante, il Napoli non sta acquistando un campione, ma per Gattuso può essere fondamentale. Deve segnare più gol. Mi aspetto qualcosa di meglio per il mercato di giugno".

"Rodriguez non è un nome nuovo, mi sarei aspettato qualcosa di più dallo svizzero col Milan. Il terzino è stata una scelta di Gatttuso, magari col tecnico calabrese tornerà ad essere il terzino ammirato ai tempi del Wolfsburg".