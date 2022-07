Martino: "Occhio Napoli, la partenza di Koulibaly mette a rischio la Champions"

Giorgio Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il mercato è in pieno movimento e la sua evoluzione sarà sempre continua. Milan e Inter devono ancora fare qualcosa di concreto per migliorare il livello dello scorso anno. In qualche modo la Juventus ci sta provando con Di Maria che sostituisce Dybala, perso a zero. Ha ripreso Pogba, come l'Inter Lukaku, anche se non c'è la tradizione positiva per i cavalli di ritorno. Non sarei così sicuro nel definire rafforzate le altre. La Roma è rimasta al di sotto del livello del quarto posto, ora ha ambizioni di entrarci, ecco perchè il Napoli deve rinforzarsi. Aver perso Koulibaly è dura da ammortizzare".