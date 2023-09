Martino: "Natan in campo? Probabile, a gara in corso potrebbe dare il cambio a..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Raspadori, Elmas e Lindstrom? Sarà necessario il contributo di tutti, ci siamo preoccupati del mancato posto fisso dell’ex Sassuolo ma sarà impiegato in tanti momenti: non credo sia un grosso problema, non capisco perchè se ne parli così tanto. Secondo me con Osimhen può giocarci assieme: è velocissimo, ha ancora 23 anni, forse deve migliorare ed essere più freddo sotto porta.

Natan in campo? Probabile, a gara in corso potrebbe dare il cambio a Juan Jesus ed essere impiegato. Mi aspetto Natan e poi mi aspetto Lindstrom dal primo minuto nel tridente”