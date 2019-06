Martino: "Napoli interessato a James, è un pupillo di Ancelotti: con lui per un grande salto in avanti"

Carmine Martino ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli:

“James Rodriguez? Se ne parla da qualche mese. Il Bayern non aveva le idee chiare, il Napoli è interessato. E' un pupillo di Ancelotti, avrà ricevuto buone referenze da Ospina. Nome caldo, che ritorno forte. Un tassello che si può ritenere titolare inamovibile. In rosa ce ne sono 5-6 di titolari che fanno vincere la partite, se aggiungiamo James allora si fa un salto in avanti. Uno di quelli che creano scompiglio, con giocate di altissimo livello. Può giocare a destra e a sinistra. Un altro rinforzo importante per un attacco esplosivo. Sarri? Il Chelsea voleva cacciarlo, poi vince l'Europa League e la storia cambia. Io ci vado cauto".