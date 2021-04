Martino: "N'Koulou al Napoli? Mi sa che andranno su profili più giovani. Lozano? Col Crotone scelgo Politano dal 1'"

Napoli - Carmine Martino, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Insigne è un capitano da 10 e lode! Il Napoli dovrà superare tre squadre molto diverse, di un target lontano ma che possono mettere in difficoltà: Crotone, Juventus e Sampdoria. Il Napoli dovrà avere tre approcci completamente diversi dimostrando concentrazione e presenza fisica. Io non credo che questa pausa per le Nazionali abbia creato grattacapi al Napoli. Io penso che Gattuso sarà contento perché Insigne stasera riposerà. Forse con il Crotone potrebbe giocare Politano o addirittura Lozano. Ieri Lozano ha giocato 90 minuti ed ha fatto anche gol. E' completamente recuperato. Io darei spazio a Politano per poi far entrare Lozano a partita in corso con una staffetta. Il messicano dovrà essere al top perché giocherà lui contro la Juventus. Nkoulou? Se ne parlò anche anni fa. Non si è mai concretizzato. Oggi ha 31 anni. Penso che il Napoli vada su prospetti più giovani".