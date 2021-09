Martino: "Mi aspetti cambi con il Leicester, Osimhen ora deve far fare il definitivo salto di qualità al Napoli"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi aspetto un Napoli che giochi una grande partita con una squadra top di Premier League. Sarà un buon Napoli quello di Spalletti. Potrebbe essere a Udine il turnover, molto dipenderà dalla gara in Inghilterra, ma mi aspetto già qualche cambio con il Leicester come Ounas. Osimhen deve far fare il salto di qualità definitivo a questa squadra. Serve l'attaccante di 30 gol e ora deve dimostrarlo".