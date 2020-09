Martino: "Messi resta al Barça e Koulibaly andrà al City. Papastathopoulos ha chiesto di andar via per Arteta"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista Mediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il mercato del Napoli ruota intorno a Koulibaly. De Laurentiis ha evidenziato un aspetto della vicenda che potrebbe complicarsi perchè le parti non parlano direttamente. Però chi sta portando avanti la situazione è un personaggio importante come Ramadani. Si perderà più tempo, ma alla fin fine si troverà una soluzione. Solo Messi avrebbe potuto mettere in dubbio questo trasferimento, ma visto che l'argentino dovrebbe restare a Barcellona credo che l'affare si farà. Papastathopoulos? Il Koulibaly dell'anno scorso è stato un mezzo disastro e il greco è un elemento che ha tanta esperienza. E' finito sul mercato e vuole andar via perchè con l'arrivo di Arteta lo spazio si è chiuso per Papastathopoulos. Se ha giocato di meno quest'anno è solo per motivi tattici e tecnici".