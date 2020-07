Martino: "Mertens? Non vale la pena rischiarlo, è un'occasione per vedere Lozano da centravanti"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La gara con il Parma è pressappoco inutile per il Napoli e quindi non ne vale la pena rischiare Dries Mertens. Può essere un’occasione per rivedere dal primo minuto Hirving Lozano, seppur in una posizione inedita. Mi aspetto Meret e Maksimovic titolari, potrebbe giocare anche Manolas che deve trovare la condizione migliore. Potrebbe essere riproposto Hysaj a sinistra. A centrocampo mi aspetto Elmas, Fabian Ruiz e Lobotka. In avanti invece potrebbero giocare Politano, Lozano centravanti e Insigne”.