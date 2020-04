Martino: "Mertens è la priorità rispetto a Milik, credo che non ci siano problemi per il rinnovo"

Ultime calcio - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mertens è la priorità rispetto a Milik, credo che non ci siano problemi per il rinnovo. Milik ha un altro anno di contratto, rispetto al belga che è in scadenza. Milik è un grande attaccante ma non ha espresso ancora tutto il suo valore. Trovare un sostituto che possa dare grandi garanzie vuol dire andare su un bomber da 70mln".