Martino: "Lo spettacolo di ieri me lo sono immaginato. Ci sono regole del calcio che devono essere rispettate"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano” è intervenuto il radiocronista di Radio Crc, Carmine Martino. Di seguito le sue parole:

«Ieri ho visto quello che mi aspettavo. Ci sono regole del calcio che vanno sempre rispettate. Quando fai un turnover massiccio e totale le probabilità di vittoria diminuiscono. È uno spettacolo che mi sono immaginato.

Turnover necessario? Non lo so, Conte è una persona realista e conosce meglio di tutti la situazione della squadra e del suo organico. Avrà seguito un filone logico ben preciso. Credo che abbia voluto tenere in evidenza il suo ruolo in campionato, preservando i titolarissimi da un calo di forma e da possibili infortuni.

Mercato di gennaio? Serva qualche ricambio in difesa. Il Napoli ha necessità di avere un difensore affidabile in difesa che possa dare un ricambio alla coppia di difesa attuale. Il Napoli ha bisogno di un giocatore che possa colmare le lacune della rosa. La fortuna è importante, ma non si può fare affidamento solo su quella.

Spinazzola deve fare di più. Dal punto di vista della lucidità e della concentrazione ha perso molto. Conte deve trovare una soluzione. Deve parlare con il giocatore e fargli ritrovare quegli stimoli che lo hanno reso un giocatore importante. Matias Olivera mi ha deluso ieri, ad essere sincero.

Raspadori? Non è una situazione che possa avvalorare al meglio le sue potenzialità. Ho avuto la sensazione che in alcune partite, quando Raspadori ha giocato come trequartista e il centrocampo era energico, la squadra potesse sorreggere le manovre offensive dove Raspadori funge da motore dell’attacco in una posizione ben definita. Ieri ha cercato di dare il meglio di sé ma era molto frustrato e non riusciva a inserirsi. Sono sicuro che prima o poi esploderà. Simeone? Che partita che ha fatto»