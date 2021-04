Martino: "Koulibaly-Manolas la coppia più affidabile. Demme e Fabian sono insostituibili"

Napoli - Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Il Napoli ha tutte le carte in regola per fermare questa corsa dell'Inter. Ha tutte le motivazioni per metterli in difficoltà. Credo che cambierà poco o nulla in campo. Non ci sarà Lozano perché squalificato e al suo posto l'ex di turno: Politano. A centrocampo Demme e Fabian Ruiz. Confermerei Manolas e Koulibaly in difesa perchè sono comunque i due più affidabili. Li confermerei. All'andata giocò Mario Rui e non fece male. Demme? Spesso e giustamente evidenziamo le prestazioni di Fabian Ruiz ma c'è Demme che è un elemento oscuro che non si mette in evidenza per le giocate ma è sempre al posto giusto al momento giusto. E' un punto fermo di questa squadra. Demme è cresciuto sempre di più. Nei due di centrocampo ci sono Demme e Fabian e sono insostituibili. Per me il Napoli quest'anno ha gestito malissimo per il periodo di difficoltà che ha attraversato ed è per questo che ha perso molti più punti in classifica".