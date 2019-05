Carmine Martino è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Inter-Napoli fu una vera beffa per gli azzurri. Visto quanto accaduto lo scorso anno sugli spalti, fuori lo stadio e in campo, credo che il Napoli avrà tante motiviazioni domani anche in vista dell'obiettivo di 80 punti. E' l'ultima al San Paolo e i calciatori vorranno salutare al meglio i propri tifosi".