Martino: "Inter favorita? Ma come si fa a dirlo, se già al Napoli dovesse arrivare Gabri Veiga..."

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Col Frosinone vedremo nuove geometrie con Raspadori che partirà titolare ma ci sono dubbi su Anguissa per la sua condizione fisica. Raspadori potrebbe far passare da un modulo all'altro ma tutto dipenderà dal risultato all'andamento della partita. Corsa scudetto? Non si può mai dire che l'Inter è la favorita dopo tutti i cambiamenti soprattutto in attacco. Se al Napoli dovesse arrivare anche solo Gabri Veiga, già è superiore. Nella fascia alta metterei la Juventus perchè il calciomercato è ancora lungo e senza coppe potranno dare fastidio".