Martino: "Insigne recuperabile col Liverpool. Preoccupano le condizioni di Fabian"

Notizie Calcio Napoli -A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il collega della stessa emittente, Carmine Martino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"A Milano s'è visto l'impegno della squadra, ma a Liverpool c'è bisogno di una squadra al massimo delle possibilità per fare risultato. Insigne? Dagli spogliatoi del Meazza è uscito facendo qualche smorfia, può recuperare tranquillamente per Liverpool. C'è qualche preoccupazione in più per Fabian. Lorenzo non mancherebbe mai in una gara come quella di mercoledì. Domani sentiremo la voce di Ancelotti, una delle componenti più importanti della società e del momento. Sarà interessante ascoltare le sue risposte in merito ad un momento delicatissimo. Spero che le parole di Ancelotti servano alla squadra a rilassarsi un po'. A Milano sono usciti fuori i soliti problemi che si porta dietro la squadra. Non puoi giocare con un terzino bloccato al Meazza di Milano, ma per battere i rossoneri ci vuole sempre una squadra al 100%. Il calcio è il gioco più bello del mondo ed un episodio cambia la vita. Ricordo tutti i commenti dopo Lecce-Napoli, tutti parlavano di un Napoli da scudetto. Nessuno avrebbe mai immaginato si andasse a finire così. Il Napoli è cauto in una bufera, ma deve rialzarsi e ripartire".