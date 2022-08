Martino: "Incredibile quanto stia accadendo tra Napoli e Raspadori, ho dubbi sul fatto che si trovi un accordo"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ieri eravamo tutti convinti che ieri Sassuolo e Napoli avrebbero trovato l'accordo. Se ti vedi di persona è per chiudere, invece ora si è ancora in alto mare. Non capisco perché si sono incontrati di persona. Da capire cosa accadrà ora nei prossimi giorni, col Sassuolo mai dire mai. Non è facile trovare accordi tra le parti e ho qualche dubbio".