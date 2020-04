Martino: "Il calcio vuole ripartire, ma serve cautela: se a maggio ci saranno pochi contagi, allora a giugno qualcosa potrà succedere"

Ultime calcio - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non me la prenderei più di tanto col ministro Spadafora. Tutto il mondo del calcio, ma anche tutte le altre attività vogliono ripartire. C'è chi è fermo e chi sta lavorando. Ci vuole tanta prudenza, anche per ripartire. Ci sono dei punti oscuri dove ci vuole chiarezza. Spero si possa trovare un accordo sul protocollo. Se maggio dovesse essere un mese positivo sui contagi, allora a giugno qualcosa potrà succedere. Ripartire per poi rifermarsi sarebbe assurdo: ci vuole calma. Anche il calcio deve avere la pazienza di attendere".