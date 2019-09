Martino: "Icardi fa parte del passato, il Napoli ha fatto bene a puntare su Llorente!"

Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Icardi fa parte del passato, ha detto 'no' al Napoli non so quante volte, non è scattata la scintilla. Le idee di Maurito sono completamente diverse, diceva di voler restare a Milano ed invece è andato a Parigi. Credo che il Napoli abbia fatto benissimo ingaggiando Llorente, ha caratteristiche diverse ma la varietà degli attaccanti azzurri potrà soddisfare le richieste di Ancelotti".