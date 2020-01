Martino: "Gattuso può valutare i nuovi per giugno, ma arriveranno grandi colpi. Con il recupero degli infortunati si tornerà a dettare legge"

Ultime calcio Napoli - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non credo arriveranno altri calciatori in questo momento per questa stagione. Magari potrebbe arrivare qualcuno per giugno. Ora ci sarà la possibilità di verificare i volti nuovi a disposizione di Gattuso e a giugno ci saranno delle cessioni importanti, ma arriveranno anche i grandi colpi per tenere il passo: soprattutto in attacco. Samp? Mi aspetto la stessa umiltà delle gare con Lazio e Juve ma con maggiore autostima. Con il recupero dei grandi calciatori fuori, si può tornare a dettare legge su ogni campo".