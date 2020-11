Martino: "Era dai tempi di Zeman che il Napoli non perdeva tre gare consecutive in casa"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista Mediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sono i fuoriclasse a fare la differenza perchè quando arrivi a certi livelli c'è equilibrio. Il grande campione ti fa vincere come ha fatto Ibra. L'approccio del Napoli alla gara è stato sbagliato, ha dimostrato più personalità il Milan che è inferiore al Napoli. Se il primo tempo fosse finito 1 a 1 nessuno avrebbe parlato di scandalo. Nei primi venti minuti il Napoli ha giocato male. Era dai tempi di Zeman che il Napoli non perdeva tre partite consecutive in casa, anche se non tutte le gare perse sono meritate. Manca sempre quel salto di qualità definitivo, bisogna correggere alcuni errori che il Napoli continua a correggere. Ora c'è l'opportunità Rijeka per mettere da parte le sconfitte in casa per presentarsi con la rabbia necessaria contro la Roma. Dovrà farlo senza Bakayoko che è fondamentale per il 4-2-3-1".