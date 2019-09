Martino: "Domani mi aspetto Younes e Ghoulam titolari, con la Samp vedremo una squadra di nuovo quadrata"

Ultimissime calcio Napoli - Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L’attacco del Napoli è estremamente prolifico e già da domani mi aspetto una squadra più quadrata ed attenta in fase difensiva, anche per il miglioramento della condizioni di alcuni calciatori azzurri. Mi aspetto Younes titolare: se non gioca domani quando gioca? Ha potenzialità notevolissime e si può puntare tranquillamente su di lui.