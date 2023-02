Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ogni anno si dice che il campionato italiano è scarso, oggi ancor di più, eppure in Europa potrebbe essere l’anno d’oro per tante. Il Napoli quest’anno è nettamente superiore alla Juventus, nessun tifoso juventino può pensarla diversamente”.