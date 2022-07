Martino: "Da tifoso dico che per Mertens non è finita, il Napoli ha preso giocatori aggressivi e di fisicità"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli quest’anno ha puntato sulla fisicità e l’aggressività, sono stati presi con queste caratteristiche. Sarebbe un peccato perdere Kim dopo due anni per la clausola rescissoria. Preferisco Raspadori rispetto Simeone, può giocare ovunque in attacco. Faccio il tifoso sul caso Mertens, finché non lo vedo con la maglia di un altro club non posso mai pensare che possa essere finita".