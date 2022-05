Martino: "Con lo Spezia per diventare la migliore difesa del campionato e stabilire un record in trasferta"

Ultime calcio Napoli - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L'ultima di campionato è alle 12:30 con un grande caldo ma ci sarà grande voglia di chiudere bene la stagione con i risultati ottimi ottenuti in trasferta: è al secondo posto come punti in trasferta e potrebbe raggiungere il Milan. Il Napoli ha incassato 31 gol, potrebbe essere la migliore difesa del campionato. Di solito si vince lo scudetto ma questa volta non è stato così".