Carmine Martino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Anche lo scorso anno il Napoli è andato sotto col Verona alla prima e poi ha dilagato con le qualità dei propri campioni. Cajuste ha sentito troppo il peso del debutto, ma non è affatto male".