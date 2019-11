Martino: "Ancelotti non ha responsabilità per il gioco ma per la costruzione della rosa. Prima del contenzioso, De Laurentiis si è avvicinato alla squadra, c'era disponibilità"

Ultime calcio Napoli – Carmine Martino è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ancelotti non ha responsabilità per il gioco ma per la costruzione della rosa. Manca un laterale sinistro, manca un centrocampista. A Dimaro mi sono preoccupato, non c'era unità di intenti, dopo il Lecce ho pensato che si potesse vincere lo scudetto. E' cambiato tutto in un mese. Ancelotti? Tra sei messi il contratto può essere messo in discussione. Qualche tentativo di legittimazione c'è stato di ADL contro Ancelotti: il volere in campo Milik, per esempio. De Laurentiis ha licenziato solo Donadoni, Reja e Ventura, per il resto mai. Prima del contenzioso, De Laurentiis si è avvicinato alla squadra, ha pranzato con loro a Roma e si è parlato anche di premi e di quello che era successo con l'Atalanta. C'era stata ampia disponibilità da parte del presidente”.