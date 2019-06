Martino: "Albiol mancherà al Napoli, si sentirà la sua assenza. Occhio al ritorno di Chiriches"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"I sediolini del San Paolo sono stati posizionati in modo tale da poter dare la possibilità di far vedere anche la partita in piedi come succede spesso in curva".

"Albiol mancherà al Napoli anche in fase d'impostazione. Certo con Manolas insieme a Koulibaly si formerebbe una difesa fortissima. Non dimentichiamo Chiriches che è un giocatore molto forte, ha fatto molto bene ai tempi di Sarri".