Martin Vazquez: "Non mi aspettavo una sconfitta del genere dal Napoli contro il Granada! Fabian? Ha fatto benissimo in azzurro"

Ultime notizie calcio Napoli - Martin Vazquez, ex calciatore spagnolo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non mi aspettavo di vedere il Napoli perdere nella gara d’andata senza nemmeno riuscire a segnare. Il Granada è una squadra che sa attaccare in tanti modi differenti, anche in trasferta dice spesso la sua ed un esempio è stata la vittoria in trasferta contro il PSV. Fabian Ruiz ha fatto molto bene sia a Napoli che in Nazionale, credo sia possibile un suo approdo in un top club a breve. In questo momento non si parla di lui come si faceva qualche mese fa. Anche contro il Granada è stato uno dei migliori in campo secondo me".