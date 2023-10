Marsiglia, problemi per l'ex azzurro Gattuso. Si è infortunato uno dei suoi giocatori

Dopo il successo sull'Aek Atene in Europa league, Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa presentando il prossimo impegno di campionato contro il Lione di Fabio Grosso: 

"Ounahi ha avuto un problema in casa e si è fatto male alla schiena, per questo abbiamo preferito che riposasse. Ve lo dico perché cercate gli scoop e io qui vi parlo sinceramente perché poi avreste finito per saperlo. Correa? Lui e Gigot sono disponibili, anche se quest'ultimo non è al 100%. Ci sarà perché ha una mentalità da guerriero. Correa sarebbe dovuto stare a riposo completo per 4-5 giorni e non voler rientrare così in fretta. Avrebbe dovuto fermarsi completamente".